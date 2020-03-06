Центральноазиатский регион столкнется с новой геополитической реальностью после ухода из Афганистана войск США и НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Афганистан уже не нужен США: следующая в очереди – Украина © Master Sgt. Alejandro Licea | Перейти в фотобанк

По словам Грозина, никто не сможет сказать, как Афганистан будет развиваться в случае, если оттуда уйдут все иностранные военные.

«Если у Афганистана появятся многочисленные пути, по которым он сможет развиваться, то не исключен вариант рост угрозы региональной безопасности. Потому что даже если поверить талибам, которые многократно говорили, что не заинтересованы нести за пределы Афганистана свои идеи, то на афганской территории находятся десятки тысяч неафганских граждан, которые исповедуют чрезвычайно радикальные террористические взгляды», — рассказал политолог.

Грозин добавил, что на территории Афганистана действует более полутора десятков радикальных исламистских организаций, и ИГ* лишь самое известное из них.

*Деятельность организации запрещена в России