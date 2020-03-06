В городской инфекционной больнице Хмельницкого в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией находится местный житель, у которого есть подозрение на коронавирус. Об этом 6 марта сообщил сайт «Общественное Хмельницкий»

Отмечается, что у больного взяты анализы, а также проводится проверка на предмет заболевания СOVID-19. Результаты будут на следующей неделе.

«У нас пока больные коронавирусом не обнаружены… Но обследовать мы должны, потому что когда тяжелые пневмонии, мы всех их обследуем. Мы спокойно работаем, на следующей неделе будет результат. Пока что все в процессе, он изолирован, с ним дыхательная аппаратура. Но пока у нас нет подтверждения», — рассказала главный врач Хмельницкой городской инфекционной больницы Оксана Поддубная.

По информации издания, мужчина, у которого подозревают коронавирус, является священнослужителем в Хмельницком районе. В понедельник, 2 марта, он вернулся из паломничества на гору Афон. Еще через день он обратился в больницу с жалобами на высокую температуру, и его сразу госпитализировали. В четверг, 5 марта, в связи с резким ухудшением здоровья он был переведен в реанимационное отделение больницы.