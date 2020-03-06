Израильская полиция оштрафовала молодого еврея, оплевавшего армянского священника. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на члена конгрегации Србоц Акопянц в Иерусалиме отца Овнана Багдасаряна

«Впервые с 1967 года полиция Израиля решила оштрафовать нарушителя закона за плевок в армянского священника. Случай произошел год назад, когда молодой еврей, увидев процессию с участием армянских священнослужителей, несколько раз плюнул в одного из них», — написал Багдасарян.

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5 марта полиция уведомила священника, что решила оштрафовать нарушителя на 1500 шекелей (около 430 долларов).

Ортодоксальные евреи нередко нападают на армянское духовенство в Иерусалиме. Так, в июле 2019 года израильские власти вынуждены были извиняться перед представителями Армянского патриархата Иерусалима за нападение ортодоксов на армянских семинаристов.