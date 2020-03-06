«К нему меньше всего претензий, его просчеты меньше всего выходят наружу. У Баканова — тишь да гладь и стабильность по сравнению с Нефедовым, против которого есть целенаправленная медийная кампания, против которого выступают ряд депутатов и членов Кабмина, сливающих по нему информацию», — отметил эксперт.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело против главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова.
По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставку горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.