Политические аналитики считают, что ставленнику президента Украины Владимира Зеленского - Ивану Баканову - как минимум дадут доработать начальником СБУ до мая 2020 года. Об этом в ходе недавней пресс-конференции в Киеве сообщил политолог Андрей Кучер

Нефедов пообещал поднять зарплату ператтестованным таможенникам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело против главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова. По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставку горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.