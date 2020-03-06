Если для администрации экс-президента США Джорджа Буша Грузия представляла определенную ценность, то теперь Вашингтон она мало интересует. Об этом рассказал специалист по вопросам Кавказа Николай Силаев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Силаев: У грузинских политиков на российском направлении нет ничего, кроме обиды © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По его мнению, Грузия уже никогда не будет настолько в приоритете у американской администрации, как это было при Буше, но американцы ее не бросают и вряд ли откажутся от поддержки.

«Конечно, есть сильный грузинский лоббизм в Соединенных Штатах, причем разнонаправленный. Есть и проправительственный, и антиправительственный», — указал Силаев.

Политолог также отметил, что представители американских политических кругов в последнее время обращались к грузинским властям с требованием провести выборы полностью по пропорциональной системе и провести реформу избирательного законодательства, но их требования не особенно учитывалось.

Для первых лиц США Грузия, далеко не на первом месте, не на втором и даже не на третьем, Но общий курс, согласно которому Грузия это союзник, близкая страна и важный партнер, сохраняется, и от него никто не отказывается, заключил собеседник.