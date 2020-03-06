«Полиция и борьба с коррупцией была 15 лет назад. За эти годы многое изменилось. Да, еще для бушевской администрации Грузия была такой любимой игрушкой. По мнению Буша, она демонстрировала пример демократизации на постсоветском пространстве», — пояснил эксперт.
По его мнению, Грузия уже никогда не будет настолько в приоритете у американской администрации, как это было при Буше, но американцы ее не бросают и вряд ли откажутся от поддержки.
«Конечно, есть сильный грузинский лоббизм в Соединенных Штатах, причем разнонаправленный. Есть и проправительственный, и антиправительственный», — указал Силаев.
Политолог также отметил, что представители американских политических кругов в последнее время обращались к грузинским властям с требованием провести выборы полностью по пропорциональной системе и провести реформу избирательного законодательства, но их требования не особенно учитывалось.
Для первых лиц США Грузия, далеко не на первом месте, не на втором и даже не на третьем, Но общий курс, согласно которому Грузия это союзник, близкая страна и важный партнер, сохраняется, и от него никто не отказывается, заключил собеседник.