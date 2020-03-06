Президент Литвы Гитанас Науседа назвал строящуюся близ города Островец белорусскую АЭС современным Чернобылем. Об этом 6 марта сообщила Лента.ру

«Современный Чернобыль — Островецкая АЭС — находится рядом с Литвой. Это угроза не только Литве, но и Евросоюзу в целом», — написал Науседа.

Атомную электростанцию возводят возле северо-западной границы Белоруссии, неподалеку от города Островец, всего в 50 километрах от столицы Литвы. Уже в этом году запустят первый блок АЭС, второй — еще через год.

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) уже дало позитивную оценку безопасности станции, отметив, что у Белоруссии в этом плане можно многому поучиться.

Если Минск решит закупать ядерное топливо в США, Белоруссии придется устроить свой Чернобыль — эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Так, была закрыта литовская Игналинская атомная электростанция, после чего электричество пришлось закупать за границей, а тарифы для населения резко выросли.