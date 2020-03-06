«Современный Чернобыль — Островецкая АЭС — находится рядом с Литвой. Это угроза не только Литве, но и Евросоюзу в целом», — написал Науседа.
Атомную электростанцию возводят возле северо-западной границы Белоруссии, неподалеку от города Островец, всего в 50 километрах от столицы Литвы. Уже в этом году запустят первый блок АЭС, второй — еще через год.
Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) уже дало позитивную оценку безопасности станции, отметив, что у Белоруссии в этом плане можно многому поучиться.
Однако Литва не верит МАГАТЭ и выступает против строительства. Между тем известно, что Вильнюс давно лоббирует интересы европейских энергетических концернов себе во вред.
Так, была закрыта литовская Игналинская атомная электростанция, после чего электричество пришлось закупать за границей, а тарифы для населения резко выросли.