Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказал, как спасала жизнь пациента с инфарктом. Об этом 6 марта она написала в Facebook

Шмыгаль заявил о необходимости завершить начатую Супрун медреформу

Также Супрун рассказала, что в больнице пациента начали «кормить фуфломицинамы и гомеопатией, ставить капельницы и требовать у него деньги за лечение болезней, которых у него нет».

По ее словам, фактически врачи делали все возможное, чтобы дестабилизировать его состояние.Увидев это, Супрун объяснила врачам и родственникам пациента, что это неправильно и опасно, поскольку это старые методы, которые пациента не вылечат.