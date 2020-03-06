«Привезли пациента с инфарктом. Вместе с командой начали спасать его жизнь — четко и слаженно по международным протоколам выполнили все необходимое, чтобы предоставить качественную и эффективную помощь. Было довольно сложно, постоянно что-то мешало работать, но в итоге пациента спасли, стабилизировали его состояние и передали в кардиологическое отделение больницы», — написала она.
Также Супрун рассказала, что в больнице пациента начали «кормить фуфломицинамы и гомеопатией, ставить капельницы и требовать у него деньги за лечение болезней, которых у него нет».
По ее словам, фактически врачи делали все возможное, чтобы дестабилизировать его состояние.Увидев это, Супрун объяснила врачам и родственникам пациента, что это неправильно и опасно, поскольку это старые методы, которые пациента не вылечат.