Украинские пограничники в пункте пропуска «Тиса» на границе с Венгрией задержали 34-летнего мужчину, который пытался ввезти на Украину партию карт таро. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба ведомства

С 1 марта дня украинцы могут ездить в Россию только по загранпаспортам © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Однако пограничники все-таки решили проверить его и нашли в машине карты, изготовленные в Италии, США и Китае.

«Согласно поверью, карты таро служат для предсказаний и открытия скрытых истин. Водитель, видимо, разложил 354 колоды "не в той комбинации" под декоративной обшивкой и под сиденьем автомобиля, поэтому для него путешествие закончилось неудачно», — говорится в сообщении.

Таможенники изъяли не только карты, но и автомобиль, стоимость которого оценили в 270 тысяч гривен (почти 750 тысяч рублей).