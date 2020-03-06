Водитель Mercedes попытался проехать таможню через так называемый зеленый коридор, который предназначен для провоза товаров, не подлежащих декларированию.
Однако пограничники все-таки решили проверить его и нашли в машине карты, изготовленные в Италии, США и Китае.
«Согласно поверью, карты таро служат для предсказаний и открытия скрытых истин. Водитель, видимо, разложил 354 колоды "не в той комбинации" под декоративной обшивкой и под сиденьем автомобиля, поэтому для него путешествие закончилось неудачно», — говорится в сообщении.
Таможенники изъяли не только карты, но и автомобиль, стоимость которого оценили в 270 тысяч гривен (почти 750 тысяч рублей).