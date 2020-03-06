Эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля рассказал, как отставка генпрокурора Украины Руслана Рябошапки может быть использована в президентской избирательной кампании в США. Своим мнением он поделился в комментарии изданию Украина.ру 6 марта

Генпрокуратура Украины под внешним управлением США. Чьи интересы представляет Рябошапка у себя на родине © пресс-служба ГП Украины

Воля сомневается в том, что за отставкой Рябошапки последуют какие-то последствия для президента Украины Владимира Зеленского с Запада. Тем не менее, он обратил внимание на то, что в пояснительной записке к постановлению об отставке генпрокурора упоминалось, в частности, «замалчивание» расследования по делу Burisma.

«И некий источник "Украинской правды" в посольстве США рассказал, что Госдепартамент якобы звонил, чтобы защитить Рябошапку, что фактически означает вмешательство Госдепа во внутренние дела другого государства. И я не исключаю, что в США оппоненты [президента Дональда] Трампа могут попытаться воспользоваться этой историей», — сказал эксперт.

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В четверг, 5 марта, издание «Украинская правда» опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник в посольстве США сообщалось о том, что Зеленский увольнением Рябошапки «перешел красную черту», а спасти генпрокурора не смогли «ни просьбы послов западных стран, ни телефонные звонки из Госдепа в Офис президента».