В Латвии народ в панике от известий о коронавирусе, люди сметают с полок магазинов крупы и консервы, однако знаменитые рижские шпроты покупать практически перестали, пишет Sputnik Латвия 6 марта

«Такие массовые психозы торговцы в Латвии наблюдали уже не раз. В 2004 году с полок магазинов в течение нескольких дней исчезла поваренная соль», — отмечает агентство.

Украина, паника из-за коронавируса: возможно, он уже пришел в Киев © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Теперь из страха перед коронавирусом нашествия покупателей оставляют магазины без макарон, муки, мясных консервов и сухих супов.

Коммерческий директор торговой местной сети ELVI Latvija Лайла Варпуптейне рассказала, что народ также скупает консервы из тунца, а вот шпроты местного производства никому не нужны — они уже не по карману большинству граждан.