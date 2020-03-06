«Такие массовые психозы торговцы в Латвии наблюдали уже не раз. В 2004 году с полок магазинов в течение нескольких дней исчезла поваренная соль», — отмечает агентство.
Тогда боялись, что Евросоюз разрешит продавать только йодированную соль. Из-за ажиотажа цены выросли втрое. Шесть лет спустя резко подорожала гречка.
Теперь из страха перед коронавирусом нашествия покупателей оставляют магазины без макарон, муки, мясных консервов и сухих супов.
Коммерческий директор торговой местной сети ELVI Latvija Лайла Варпуптейне рассказала, что народ также скупает консервы из тунца, а вот шпроты местного производства никому не нужны — они уже не по карману большинству граждан.