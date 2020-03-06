Эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля оценил состав нового Кабинета министров. Своим мнением он поделился в комментарии изданию Украина.ру 6 марта

Спасет ли обновленный Кабмин украинскую экономику © Андрей Лубенский Алексея Гончарука. Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль, также практически полностью обновилось правительство.

По мнению Воли, именно данный состав Кабмина выглядит более профессиональным, чем предыдущий, Шмыгаль с точки зрения работы на госслужбе более подготовлен, чем Гончарук.

«Но пока что, исходя из внешних признаков, нельзя говорить о том, что премьер-министр будет архитектором. Мне кажется, что он больше похож на менеджера среднего уровня — очень квалифицированного. Но говорить о том, что он может конструировать какую-то эффективную государственную политику, мне кажется, пока рано», — отметил эксперт.

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Он также считает ключевым моментом формирование экономического блока Кабмина. По его мнению, насколько сработается новое правительство на уровне министров, премьера и президента можно будет судить только после назначения глав министерств экономики, аграрной политики и промышленности.