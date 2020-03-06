Высказываясь за возобновление подачи воды в Крым, новый глава правительства Украины Денис Шмыгаль проявил человеческие качества, но потом отказался от своей позиции. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 6 марта в комментарии изданию «Взгляд»

Поклонская: Шмыгаль — мужчина деловой, въедливый технократ, а не уличный горлопан © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Он подумал, что его будут гнобить по вопросу, который для него не принципиален, и принял позицию, поддержанную большинством правительства. По их мнению, подача воды на полуостров — это проблема России», — пояснил эксперт.

Когда люди занимают высокие должности, уточнил политолог, они оказываются под микроскопом у активной части политического класса, с которой никто не хочет связываться, и то же самое касается и президента страны.

При этом Погребинский усомнился в том, что Шмыгаль может быть полноценным премьер-министром Украины, поскольку самая большая должность, которую он занимал до назначения главой администрации маленькой области, — это директор Бурштынской ТЭС.

Это путь к полной деградации и сокращению срока пребывания президента Владимира Зеленского у власти, заключил собеседник издания.