Из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский отказался выполнить требования западных государств и оставить Руслана Рябошапку на посту генпрокурора, он столкнется с жестким информационным и финансовым давлением с их стороны. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Медведева отметила, что адекватности новому премьеру хватило на пару часов © Facebook, Олеся Медведева Йосты Люнгмана оставить Оксану Маркарову на посту главы Минфина.

«Поэтому вполне возможно, что в этом отношении возникнут проблемы с МВФ. Хотя новый министр финансов Игорь Уманский известен как очень толковый финансовый дипломат. Тут уже как сложится работа», — рассуждает Бондаренко.

Вполне возможно, добавил политолог, что против Зеленского может объединиться целая фронда внутри страны в лице представителей транснациональных корпораций, людей Петра Порошенко и олигархов, которые чувствуют себя обиженными после смены правительства.