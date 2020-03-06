Кроме того, прогнозирует эксперт, крайнее недовольство сейчас будет выражать МВФ, поскольку Зеленский проигнорировал команду представителя фонда в Украине Йосты Люнгмана оставить Оксану Маркарову на посту главы Минфина.
«Поэтому вполне возможно, что в этом отношении возникнут проблемы с МВФ. Хотя новый министр финансов Игорь Уманский известен как очень толковый финансовый дипломат. Тут уже как сложится работа», — рассуждает Бондаренко.
Вполне возможно, добавил политолог, что против Зеленского может объединиться целая фронда внутри страны в лице представителей транснациональных корпораций, людей Петра Порошенко и олигархов, которые чувствуют себя обиженными после смены правительства.