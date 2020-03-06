Петиция о прошении президента Украины Владимир Зеленского ввести «карантинный список» прибывших из Европы и Азии, где распространен коронавирус, была обнародована 5 марта на сайте главы государства

Пока документ набрал 29 голосов из 25 тысяч, необходимых для официального рассмотрения петиции Зеленским. В Черновицкой области ввели карантин из-за коронавируса © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

«По примеру правительства Израиля в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Украине принять решение о введении "карантинного списка" в отношении лиц, прибывших из Италии, Китая, Сингапура, Германии, Франции, Испании, Австрии, Швейцария, Венгрии, Чехии, Словакии, Польши, Румынии», — говорится в документе.

Автор петиции предлагает помещать прибывших в страну из этих государств под домашний карантин на 14 дней. Также, по мнению автора, нужно отменить все международные конференции на Украине и запретить проведение массовых собраний.