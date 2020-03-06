Пока документ набрал 29 голосов из 25 тысяч, необходимых для официального рассмотрения петиции Зеленским.
«По примеру правительства Израиля в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Украине принять решение о введении "карантинного списка" в отношении лиц, прибывших из Италии, Китая, Сингапура, Германии, Франции, Испании, Австрии, Швейцария, Венгрии, Чехии, Словакии, Польши, Румынии», — говорится в документе.
Автор петиции предлагает помещать прибывших в страну из этих государств под домашний карантин на 14 дней. Также, по мнению автора, нужно отменить все международные конференции на Украине и запретить проведение массовых собраний.