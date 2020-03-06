Уволенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что теперь будет целыми днями спать и смотреть Netflix. Об этом 6 марта он сообщил в интервью «Лиге»

Министр экономики Украины Милованов рассказал, как правильно чихать при помощи ноги © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк словам Милованова, правительство Алексея Гончарука «запустило изменения, перезагрузки Украины, системные реформы, но как это развивать дальше — задача для новых министров».

На вопрос о дальнейших планах экс-министр ответил, что сейчас находится в академическом отпуске, имеет контракт с университетом в Питсбурге. Возможно, вернется в Киевскую школу экономики.

Но прежде всего Милованов заявил, что, когда выйдет из своего правительственного кабинета и поймет, что свободен, будет «спать целый день и смотреть Netflix».