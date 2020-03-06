Экс-президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в Киеве, перед которым заявил, что увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки — это «пророссийский реванш». Об этом 6 марта сообщает «Страна»

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