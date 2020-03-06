«Вчера суд принял, а сегодня мы получили судебное решение, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен в ГБР. Решение об анализе уплаты налогов, представленном марионеткой Коломойского… "мама любит скорость" Дубинским», — заявил Порошенко.
Второе решение суда, по словам экс-президента, обязывает ГБР возбудить уголовное дело против депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.
Также он назвал увольнение Рябошапки с поста генпрокурора «пророссийским реваншем».