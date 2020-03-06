«Он сделал очень провокационное заявление. Ничего общего с реальным желанием подать воду у них нет. Была сказана фраза "украинский Крым". Однозначно, они не готовы подавать воду, а мы не готовы ее брать от таких людей в такое время, когда нацистский режим стоит у власти, когда не наказали всех участников государственного переворота», — сказал Константинов.
По его словам, заявление киевских властей о поставках воды вызывает недоумение после нанесенного колоссального ущерба полуострову различными блокадами.
Константинов также считает, что вода, поставляемая с Украины, может быть небезопасна для использования.
«Они нас травить начнут просто этой водой. Пусть лучше решают свои проблемы», — подчеркнул глава крымского парламента.
Накануне новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров — это вопрос «гуманитарной ответственности». Позже премьер на своей странице в Facebook пояснил, что для возобновления водоснабжения Крыма нет технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины.