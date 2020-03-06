Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокационным заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможности возобновления поставок днепровской воды в Крым. Об этом 6 марта сообщает РИА Новости

Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк сказал Константинов.

По его словам, заявление киевских властей о поставках воды вызывает недоумение после нанесенного колоссального ущерба полуострову различными блокадами.

Константинов также считает, что вода, поставляемая с Украины, может быть небезопасна для использования.

«Они нас травить начнут просто этой водой. Пусть лучше решают свои проблемы», — подчеркнул глава крымского парламента.

Накануне новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров — это вопрос «гуманитарной ответственности». Позже премьер на своей странице в Facebook пояснил, что для возобновления водоснабжения Крыма нет технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины.