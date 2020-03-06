Однако не все довольны — в частности, мэр Йонавского района Литвы Миндаугас Синкявичюс попенял центральным властям на то, что празднование 30-летия со Дня восстановления независимости Литвы отменили, а матч — нет.
«Вижу, что некоторые из моих коллег-мэров сообщают об отмене мероприятий в своих муниципалитетах, читай, по аналогии с Сеймом. Баскетбол, может, и является второй религией, но когда тысячи собираются на арене — все ок, а из-за нескольких сотен людей на мероприятии его стоит отменить. Возникают различные вопросы», — написал Синкявичюс в социальных сетях.
Следует отметить, что на матче присутствовал президент страны Гитанас Науседа, подтвердивший тем самым: спорт гораздо важнее для большинства литовцев, чем националистический угар или какая-то эпидемия.