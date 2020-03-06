Она рассказала, что уже состоялась презентация канала «Дом», который Украина запустила для жителей ДНР и ЛНР. По ее словам, украинское телевидение в этом регионе находится на шестом месте в рейтинге, первыми являются российские телеканалы.
«Сетка программирования будет построена таким образом, чтобы какие-то очень интересные сериалы, спортивные события, интересный контент выходил именно в то время, когда на российских каналах идут новости…., чтобы перетягивать, таким образом, аудиторию», — сказала Кравчук.