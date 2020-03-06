Украина решила переманить Донбасс специальным контентом на своем новом телеканале для ДНР и ЛНР. Об этом 6 марта в интервью «Апострофу» рассказала депутат, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, зампредседателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук

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