Общее количество жителей Эстонии, заболевших коронавирусом, достигло пяти, четверо из них возвращались в страну через Латвию, сообщает Sputnik 6 марта

Украина, паника из-за коронавируса: возможно, он уже пришел в Киев © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Один из них, мужчина средних, лет вылетел из Бергамо в Таллин 29 февраля. Второй летел из Бергамо в Ригу и только после этого направился в Эстонию.

Издание отметило, что четверо из пяти заболевших коронавирусом эстонцев возвращались в страну через Латвию — трое прилетели в рижский аэропорт из Бергамо 29 февраля, один из Ирана с пересадкой в Стамбуле.

В настоящее время помимо обычных бригад скорой помощи в Таллине и Тарту работают еще дополнительные бригады из двух медработников, которые занимаются взятием анализов на коронавирус на дому.

«В общественных местах, таких как аэропорты и порты, заболевших в больницы доставляет бригада скорой помощи из трех человек», — пишет Sputnik Латвия.

В таллинском аэропорту 6 марта наконец начали работать тепловизоры, с помощью которых специалисты дистанционно замеряют температуру тела прибывающих пассажиров.