Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым создать «мощные платформы» для обсуждения вопросов, связанных с Крымом, и пригласить к участию в переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он сказал об этом в интервью турецкому телеканалу TRT 5 марта

«Потянет на дно». Посол Франции отказался включать вопрос Крыма в «нормандский формат» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Мы поговорили о необходимости в более мощных платформах для вывода вопросов Крыма на повестку дня, и он поддержал меня в этом вопросе. Поэтому я хочу видеть господина Эрдогана за столом, когда речь идет о решении этого вопроса», — заявил Зеленский.

Он отметил, что в ходе последнего нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019 года поднимал этот вопрос, но «там обошлись так, будто его нет, поскольку все говорили о Донбассе… Крыма там не было ни в одной договоренности».

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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».