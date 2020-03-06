В обнищании Латвии виновата внешняя политика государства, заявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в эфире местного ТВ, сообщил Sputnik Латвия 6 марта

Именно из-за ошибок центральной власти на внешнеполитическом направлении сокращаются грузопотоки в латвийских портах, сказал градоначальник.

«Когда были наливные грузы, мы "показали средний палец" белорусам. И что они сделали? Ушли со своими инвесторами в Клайпеду. Это результат внешней политики», — сказал Элксниньш.

Он также напомнил, что аналогичная ситуация была и российскими партнерами.

«Изначально было известно, что Россия строит свои портовые терминалы, а руководство предприятия утверждает, что наливные грузы будут. Мы их потеряли. Потом переориентировались на грузы угля. Их мы тоже потеряли», — констатировал мэр.

Как следствие — Латвийская железная дорога (ЛЖД) несет существенные убытки и вынуждена сокращать сотрудников, заключил политик.

В 2019 году объем грузовых железнодорожных перевозок уменьшился на 15,8% по сравнению с 2018 годом — до 41,492 миллиона тонн. Вследствие этого ЛЖД объявила об увольнении четверти своих сотрудников в текущем году.