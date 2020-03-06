Депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский не стал вызывать полицию после того, как накануне его забросали яйцами после эфира на одном из украинских телеканалов. Об этом 6 марта он сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады, трансляцию вел телеканал «112 Украина»

На «слугу народа» Бужанского напали после передачи «Народ против» © Facebook, Макс Бужанский | Перейти в фотобанк заявил Бужанский.

Он пообещал «заняться» теми, кто, по его мнению, не должен быть на свободе.

Накануне, 5 марта, на внеочередном заседании украинский парламент с подачи Бужанского выразил недоверие генпрокурору страны Руслану Рябошапке, который теперь должен уйти в отставку. В этот же день на депутата напали радикалы после вечернего эфира на ТВ.