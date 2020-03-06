«Я не вызывал полицию… Чувствую себя чудесно, но очень хочу есть. Не ел со вчерашнего утра. Костюм, боюсь, что получил повреждения, несовместимые с эксплуатацией в дальнейшем. Было 40 человек, у которых было несколько яиц. Теперь они 40 человек без яиц», — заявил Бужанский.
Он пообещал «заняться» теми, кто, по его мнению, не должен быть на свободе.
Накануне, 5 марта, на внеочередном заседании украинский парламент с подачи Бужанского выразил недоверие генпрокурору страны Руслану Рябошапке, который теперь должен уйти в отставку. В этот же день на депутата напали радикалы после вечернего эфира на ТВ.