Украинские силовики вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил и средств. Об этом сообщил представитель управления Народной милиции ДНР во время общения с журналистами

Монтян объяснила, почему на самом деле в Донбассе стало гибнуть меньше мирных жителей © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Управление Народной милиции ДНР призывает международных наблюдателей немедленно проинспектировать участок разведения сил и средств.

По мнению политолога Кирилла Молчанова, ситуация на донбасском направлении стала еще хуже, чем в прошлом году, поэтому никакой встречи в нормандском формате в апреле, скорее всего, не будет.