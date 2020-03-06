«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств номер 3 в районе "Петровское-Богдановка" зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций», — цитирует его РИА Новости.
Управление Народной милиции ДНР призывает международных наблюдателей немедленно проинспектировать участок разведения сил и средств.
По мнению политолога Кирилла Молчанова, ситуация на донбасском направлении стала еще хуже, чем в прошлом году, поэтому никакой встречи в нормандском формате в апреле, скорее всего, не будет.