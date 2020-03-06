Известно, что потасовка произошла во вторник, 3 марта. На видео видно, как группы прихожан устроили драку, в которую оказались вовлечены «священнослужители» неканонических церквей.
После инцидента юрист УПЦ КП Неонила Ткаченко сообщила, что клирик т.н. Православной церкви Украины Ярослав Бугринец избил прихожанку «Киевского патриархата».
«Средней тяжести телесные повреждения были нанесены женщине в храме Рождества Христова Киевского патриархата в г. Одесса 03 марта 2020 года. Нападение было совершено так называемым священнослужителем ПЦУ Ярославом Бугринцем и одним из мирян», — написала она на своей странице в Facebook.
По данным юриста, Бугринец ранее «распылял слезоточивый газ с целью завладения имуществом прихода», но не был привлечен за это к ответственности. При этом Ткаченко обратилась к главе МВД Украины Арсену Авакову, выразив надежду на то, что «норма о сокрытии преступлений против КП будет отправлена в небытие».
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Церковь Рождества Христова на ул. Пастера долгое время была главным храмом УПЦ КП в Одессе. Там настоятельствовал Виталий Сеник, но после создания ПЦУ Юристый, возглавивший одесскую «епархию», решил, что теперь сам будет настоятелем собора.
Сеник отказался подчиняться и с помощью своих сторонников из числа прихожан храма развернул борьбу против «правящего архиерея». В феврале община добилась возбуждения уголовного дела против госрегистратора Минкульта Украины, который «подделал» сведения Госреестра о ликвидации «Киевского патриархата».