В Одессе в храме в честь Рождества Христова, община которого ранее отказалась подчиняться «архиерею» ПЦУ Павлу Юристому и заявила о своей принадлежности к УПЦ КП, произошла драка между сторонниками «Киевского патриархата» и «новой церкви». Видео инцидента было опубликовано на YouTube-канале «Трасса Е-95» 5 марта

Известно, что потасовка произошла во вторник, 3 марта. На видео видно, как группы прихожан устроили драку, в которую оказались вовлечены «священнослужители» неканонических церквей.

Раскольники раскольников. Концепцию УПЦ КП вместе с Филаретом множат на ноль © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Неонила Ткаченко сообщила, что клирик т.н. Православной церкви Украины Ярослав Бугринец избил прихожанку «Киевского патриархата».

«Средней тяжести телесные повреждения были нанесены женщине в храме Рождества Христова Киевского патриархата в г. Одесса 03 марта 2020 года. Нападение было совершено так называемым священнослужителем ПЦУ Ярославом Бугринцем и одним из мирян», — написала она на своей странице в Facebook.

По данным юриста, Бугринец ранее «распылял слезоточивый газ с целью завладения имуществом прихода», но не был привлечен за это к ответственности. При этом Ткаченко обратилась к главе МВД Украины Арсену Авакову, выразив надежду на то, что «норма о сокрытии преступлений против КП будет отправлена в небытие».

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Церковь Рождества Христова на ул. Пастера долгое время была главным храмом УПЦ КП в Одессе. Там настоятельствовал Виталий Сеник, но после создания ПЦУ Юристый, возглавивший одесскую «епархию», решил, что теперь сам будет настоятелем собора.

Сеник отказался подчиняться и с помощью своих сторонников из числа прихожан храма развернул борьбу против «правящего архиерея». В феврале община добилась возбуждения уголовного дела против госрегистратора Минкульта Украины, который «подделал» сведения Госреестра о ликвидации «Киевского патриархата».