Экс-министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет остается в правительственной команде и вернется к работе после отдыха. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в эфире телеканала «1+1» 5 марта

«Узник совести». Министр Дубилет назвал условие своей отставки © Facebook, dubilet Алексея Гончарука был отправлен в отставку. Новым министром правительства был назначен Олег Немчинов.

«Предыдущее правительство — это команда, и каждый из них может найти себя и работать в интересах Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного из них, в том числе и от господина Дубилета… Он в команде, он сейчас едет отдохнуть и будет продолжать работать», — сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что пока в правительстве нет конкретной должности, которую займет Дубилет. При этом претензий к его работе на посту министра Кабмина нет.

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Ранее 5 марта Дубилет сказал, что будет обсуждать, в каком формате он сможет продолжить работу в правительстве, поскольку большинство проектов, которыми он занимался, не завершены.