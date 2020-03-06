В среду, 4 марта, Кабмин Алексея Гончарука был отправлен в отставку. Новым министром правительства был назначен Олег Немчинов.
«Предыдущее правительство — это команда, и каждый из них может найти себя и работать в интересах Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного из них, в том числе и от господина Дубилета… Он в команде, он сейчас едет отдохнуть и будет продолжать работать», — сказал Шмыгаль.
Он уточнил, что пока в правительстве нет конкретной должности, которую займет Дубилет. При этом претензий к его работе на посту министра Кабмина нет.
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Ранее 5 марта Дубилет сказал, что будет обсуждать, в каком формате он сможет продолжить работу в правительстве, поскольку большинство проектов, которыми он занимался, не завершены.