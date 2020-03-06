Представители крымских татар заблокировали автозаправку сети AVANTAGE 7, расположенную на трассе Харьков-Симферополь около поста «Азов» в Геническом районе Херсонской области, из-за конфликта на межнациональной почве. Об этом 5 марта сообщило издание «Новый визит»

«Мы не разменная монета!» Крымские татары жестко ответили Эрдогану © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк Отмечается, что поводом послужил пост в Facebook руководительницы этой заправки Надежды Аникеевой, в котором она якобы нелестно отзывалась о крымских татарах и сожалела, что «нет на них Сталина, чтобы депортировать всех крымских татар в Узбекистан».

А после этого в среду, 4 марта, на автозаправке были безосновательно уволены шесть работников крымскотатарской национальности.

В связи с этим на следующий день, 5 марта, представители крымских татар заблокировали автозаправку AVANTAGE 7, парализовав ее работу. Протестующих поддержала организация ветеранов т.н. антитеррористической операции в Донбассе (АТО). На место происшествия выехали сотрудники полиции.

По мнению участников акции, в граничащем с Крымом Геническом районе нельзя допустить действий, ведущих к дестабилизации обстановки и конфликтам на межнациональной почве.

Сама Аникеева комментировать ситуацию или извиняться за свои слова отказалась. Когда она попыталась покинуть территорию АЗС, ее в автомобиле заблокировали протестующие, которые требуют увольнения руководительницы заправки.

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При этом протестующие грозились заблокировать и другие заправочные станции этой сети, если их требование не будет выполнено.

Прибывшие на место председатель Генической райгосадминистрации Андрей Онищенко и начальник Генического отдела полиции Сергей Балута призвали представителей крымских татар не доводить ситуацию до нарушения закона и разблокировать движение транспорта.

«Для меня перед законом все равны», — заявил Онищенко, заверив, что правоохранители дадут правовую квалификацию этому случаю.

В итоге АЗС была разблокирована, а руководство сети AVANTAGE 7 пообещало провести служебное расследование.

По словам Балуты, если следствие подтвердит, что в действиях участников конфликта был состав преступления, то будет открыто уголовное дело по статье об умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.