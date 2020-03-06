Украинская группа в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена пленными. Об этом 5 марта сообщил президент Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу ТРТ

Ермак обсудил с Козаком обмен пленными © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом Зеленский добавил, что люди, имена которых есть в списке на обмен, могут быть уже мертвы.

«Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только некоторые тела. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами», — уточнил он.

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