«Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, стремимся к этому», — сказал президент.
При этом Зеленский добавил, что люди, имена которых есть в списке на обмен, могут быть уже мертвы.
«Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только некоторые тела. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами», — уточнил он.
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