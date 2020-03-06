«Использовав компьютерную модель коронавируса 2019-nCoV, созданную китайскими специалистами, мои коллеги (в феврале 2020 года), используя метод докинга, показали, что действующее вещество протефлазид блокирует важный фермент коронавируса, что может тормозить размножение вируса», — написал ученый.
По его словам, эффективность протефлазида в блокировании размножения коронавируса была показана в начале марта. В настоящий момент исследование продолжается.
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Протефлазид — препарат для лечения широкого спектра вирусных заболеваний (герпеса, гриппа и ОРВИ, гепатита В и С), выпускающийся в форме капель темно-зеленого цвета со специфическим запахом и вкусом. Данное лекарство должен назначаться врачом и отпускается только по рецепту.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент в мире разрабатывается более 20 вакцин против коронавируса. Первые результаты клинических испытаний вакцин должны быть через несколько недель.