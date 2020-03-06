Белоруссия на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы ищет альтернативные источники поставок нефти, в частности, поставки черного золота из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
«Отправили вчера вечером, груз — 90 тысяч тонн нефти Azeri Light», — сказал представитель SOCAR, пояснив, что танкер отправился из турецкого порта Джейхан.
Ранее концерн «Белнефтехим» сообщил, что заключил соглашение с Азербайджаном о поставках двух партий нефти танкерами с общим объемом 160 тысяч тонн. Сырье планируется доставить в украинский порт Одесса и перевалить на Мозырский НПЗ по трубопроводу «Одесса — Броды».
Как заявлял глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков по итогам встречи с президентом компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, в текущем году азербайджанская компания планирует поставить в республику до 1 миллиона тонн нефти.
По данным финансового аналитика Нарека Авакяна, любая нероссийская нефть для Минска будет стоить минимум на 15% дороже, что связано в том числе с щадящими таможенными и налоговыми условиями в РФ и ее более низкой себестоимостью.