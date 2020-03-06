Азербайджанская нефтяная государственная компания Socar утром в пятницу отправила в Белоруссию нефть марки Azeri Light объемом в 90 тысяч тонн. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба предприятия, передает Sputnik Беларусь

Неменский: Белоруссия — не просто одна из республик бывшего СССР, это часть нашего народа © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Отправили вчера вечером, груз — 90 тысяч тонн нефти Azeri Light», — сказал представитель SOCAR, пояснив, что танкер отправился из турецкого порта Джейхан.

Ранее концерн «Белнефтехим» сообщил, что заключил соглашение с Азербайджаном о поставках двух партий нефти танкерами с общим объемом 160 тысяч тонн. Сырье планируется доставить в украинский порт Одесса и перевалить на Мозырский НПЗ по трубопроводу «Одесса — Броды».

Как заявлял глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков по итогам встречи с президентом компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, в текущем году азербайджанская компания планирует поставить в республику до 1 миллиона тонн нефти.

По данным финансового аналитика Нарека Авакяна, любая нероссийская нефть для Минска будет стоить минимум на 15% дороже, что связано в том числе с щадящими таможенными и налоговыми условиями в РФ и ее более низкой себестоимостью.