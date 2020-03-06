Отмечается, что работники «Киевводоканала» уже приступили к ликвидации прорыва и ремонту трубопровода.
До окончания работ движение транспорта на этом участке дороги будет ограничено, однако сколько времени потратят на ремонт, пока неизвестно.
Больше новостей об инфраструктуре Киева читайте в Telegram-канале Украина.ру
Подобные аварии — частая проблема украинской столицы. Так, за 2019 год в Киеве произошло около десяти масштабных прорывов теплотрасс и около полусотни мелких.
Один из последних прорывов произошел во вторник, 3 марта, на мосту им. Патона. В результате без централизованного отопления и горячего водоснабжения остались около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки, а горячая вода литрами выливалась в Днепр.