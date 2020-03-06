В Киеве на ул. Владимирской, 52 прорвало трубопровод, в результате чего произошло проседание асфальта. Об этом сообщила пресс-служба «Киевавтодора» в Facebook 5 марта

Партия «Голос» назвала причину прорыва теплотрасс в Киеве © Украина.Ру

До окончания работ движение транспорта на этом участке дороги будет ограничено, однако сколько времени потратят на ремонт, пока неизвестно.

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Подобные аварии — частая проблема украинской столицы. Так, за 2019 год в Киеве произошло около десяти масштабных прорывов теплотрасс и около полусотни мелких.

Один из последних прорывов произошел во вторник, 3 марта, на мосту им. Патона. В результате без централизованного отопления и горячего водоснабжения остались около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки, а горячая вода литрами выливалась в Днепр.