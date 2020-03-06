Если президент Владимир Зеленский только поднимет этот вопрос, подчеркнул эксперт, на Украине быстро произойдет дворцовый переворот, и пришедшие ему на смену политики сразу же подтвердят свои обязательства перед международными кредиторами.
«И все останется по-прежнему. Украина для этого слишком объектна. Она не обладает субъектностью. Аргентина более субъектное государство, чем Украина, поэтому я в это не верю», — сказал Безпалько.
Политолог добавил, что если раньше постмайданная Украина была олигархическим «латиноамериканским» государством, теперь же страна становится колонией транснациональных компаний.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.