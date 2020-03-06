Украина не объявит дефолт и не откажется от сотрудничества с МВФ, поскольку она не обладает субъектностью. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько 5 марта на пресс-конференции в Москве

Украинское досье. Когда ждать переворота и смещения Зеленского? © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский только поднимет этот вопрос, подчеркнул эксперт, на Украине быстро произойдет дворцовый переворот, и пришедшие ему на смену политики сразу же подтвердят свои обязательства перед международными кредиторами.

«И все останется по-прежнему. Украина для этого слишком объектна. Она не обладает субъектностью. Аргентина более субъектное государство, чем Украина, поэтому я в это не верю», — сказал Безпалько.

Политолог добавил, что если раньше постмайданная Украина была олигархическим «латиноамериканским» государством, теперь же страна становится колонией транснациональных компаний.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.