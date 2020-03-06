По состоянию на вторник, 3 марта, нардепы рассмотрели 2 144 из 4 018 поправок к законопроекту об открытии рынка земли. При этом украинцы опасаются распродажи украинских земель иностранцам.
«Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно и только на референдуме всеукраинском… Что касается вопроса о возможности продажи государственной земли, то это вопрос дискуссии в парламенте», — сказал Шмыгаль.
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Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. Его снятие является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) о подписании новой кредитной программы с Украиной.
При этом стоит отметить, что, согласно результатам февральского соцопроса КМИС, в случае проведения на Украине референдума по вопросу открытия рынка земли 62% граждан проголосовали бы против.