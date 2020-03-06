В Мариуполе изолировали семью, члены которой недавно вернулись из Милана, где зафиксирована вспышка коронавируса в Европе. Об этом 5 марта сообщили в Facebook-группе «Телеканал ТV7 Мариуполь»

Украина.ру на Youtube Алексей Калиниченко о том, есть ли жизнь после Сороса