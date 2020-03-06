В Мариуполе изолировали семью, члены которой недавно вернулись из Милана, где зафиксирована вспышка коронавируса в Европе. Об этом 5 марта сообщили в Facebook-группе «Телеканал ТV7 Мариуполь»
«Ученица одной из школ города недавно приехала с отцом из Милана. У девочки обнаружили высокую температуру, поэтому врачи немедленно приняли меры», — говорится в материале.
Анализ подтвердил, что у ребенка грипп. На коронавирус ее пока не проверяли.
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