В Тернополе 2-летнего ребенка изолировали из-за коронавируса
В Тернополе 2-летнего ребенка изолировали из-за коронавируса
© РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк
«Ученица одной из школ города недавно приехала с отцом из Милана. У девочки обнаружили высокую температуру, поэтому врачи немедленно приняли меры», — говорится в материале.

Анализ подтвердил, что у ребенка грипп. На коронавирус ее пока не проверяли.