Новое правительство Украины не планирует сворачивать медицинскую реформу, начатую бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в эфире телеканала «1+1» 5 марта

Второй этап украинской медреформы. Новый шаг в пропасть © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

«Мы прошли довольно большой путь. Мы находимся сегодня процентов на 80 от завершения этой реформы и получения результата… Когда мы переплываем реку и проплыли 80% уже к берегу, принимать решения разворачиваться назад или доплыть до конца, преодолеть эти 20%, которых осталось. Конечно, надо завершать реформу», — заявил Шмыгаль.

Новый министр здравоохранения Украины Илья Емец также считает заявил, что медицинская система должна быть реформирована. По его словам, начатую реформу уже не остановить.

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Новый глава Минздрава заявил, что он должен осуществить эволюцию реформы, чтобы ею были довольны и врачи, и пациенты. Он заверил, что Национальная служба здоровья не будет отменена, но будет изменена.

При этом медицинскую реформу на Украине критикуют депутаты и врачи, обвиняющие Супрун в разрушении системы здравоохранения, что, по их словам, ознаменовалось повышением уровня смертности в стране.