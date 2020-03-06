Ранее к власти на Украине пришло правительство Дениса Шмыгаля, которого характеризуют как «человека Ахметова» и в связи с этим делают вывод, что теперь правительство Украины стало «ахметовским».
«В отличии от многих других олигархов — того же Коломойского, — компании Ахметова платят огромные налоги и делают социальные программы. То, что до войны Донецк был таким красивым и процветающим городом, — это во многом заслуга Ахметова», — привел пример эксперт.
По его мнению, для президента Владимира Зеленского важно было уйти от имиджа ставленника Коломойского, но ему также важно не перейти в слишком сильную зависимость от любого другого олигарха, Ахметова в том числе.
У Ахметова и Коломойского разные интересы — в сфере энергетики, например, и поэтому борьба между олигархами в данном направлении все равно продолжится, заключил собеседник издания.
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