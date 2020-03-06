Для Украины и Донбасса усиление Рината Ахметова пойдёт на пользу, потому что в отличие от многих других олигархов (того же Игоря Коломойского) компании Ахметова платят огромные налоги и создают социальные программы. Об этом рассказал специалист по вопросам Донбасса Энрике Менендес в интервью изданию Украина.ру

Энрике Менендес: Очевидно, что именно Ахметов консультировал Зеленского перед сменой Кабмина © Екатерина Чеснокова Дениса Шмыгаля, которого характеризуют как «человека Ахметова» и в связи с этим делают вывод, что теперь правительство Украины стало «ахметовским».

«В отличии от многих других олигархов — того же Коломойского, — компании Ахметова платят огромные налоги и делают социальные программы. То, что до войны Донецк был таким красивым и процветающим городом, — это во многом заслуга Ахметова», — привел пример эксперт.

По его мнению, для президента Владимира Зеленского важно было уйти от имиджа ставленника Коломойского, но ему также важно не перейти в слишком сильную зависимость от любого другого олигарха, Ахметова в том числе.

У Ахметова и Коломойского разные интересы — в сфере энергетики, например, и поэтому борьба между олигархами в данном направлении все равно продолжится, заключил собеседник издания.

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