Несмотря на смену тональности украинской власти в вопросе поставок воды, крымчанам не следует полагаться на это в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, передает РИА Новости 6 марта

Шмыгаль подкорректировал свое заявление о воде для Крыма © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление Киевом подачи воды в Крым, так как полуостров, по его мнению, — это Украина и подача воды — это вопрос «гуманитарной ответственности».

«Не стоит нам в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова рассчитывать на поставку воды с Украины, тем более учитывая оговорки украинского премьер-министра о поставках воды в Крым как территорию Украины. Пока у меня есть абсолютная уверенность, что дальше каких-то точечных заявлений дело не пойдет. Мы прекрасно пониманием, что вопрос поставки воды в Крым — это предмет межгосударственных договоренностей между Украиной и Россией», — сказал Бобков.

По его мнению, вопрос подачи воды также может стать предметом спекуляций, когда украинские политики будут говорить, что хотят поставлять воду крымчанам и помогать им, но не могут это сделать, так как Крым — это территория России, которую они не признают.

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При этом вице-спикер отметил, что изменение тональности официальных лиц Украины в сторону нормализации отношений с Крымом нельзя не приветствовать.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.