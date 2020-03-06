Поскольку президент Турции Реджеп Эрдоган не хочет идти на прямой конфликт с РФ в вопросе Идлиба, он начинает искать себе союзников в Европе. Но там сложилось негативное отношение к нему, в том числе из-за его действий в отношении турецкой оппозиции. Об этом рассказал политолог Николай Топорнин на недавней пресс-конференции в Москве

Кирилл Вышинский: Сделаем всё, чтобы защитить наших коллег в Sputnik Турция © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По его словам, Эрдоган в 2016 году подписал соглашение, по которому согласился в обмен на 6 миллиардов евро не пускать мигрантов в Европу, но когда ситуация в Идлибе приняла такие чрезвычайные обороты, Эрдоган сразу же отказался от этого соглашения и открыл границу.

«Взял всего лишь 100 тысяч мигрантов, и выкинул из Турции на греческую границу — это всего лишь 100 тысяч, а у него 3,7 миллиона мигрантов. Он шантажирует, в надежде на то, что под таким давлением европейские лидеры будут с большим пониманием относиться к его интересам по урегулированию ситуации в Идлибе», — пояснил Топорнин.

Однако, подчеркнул политолог, европейские лидеры не намерены идти на поводу у Турции и готовы применять политическое и экономическое давление, включая санкции, чтобы не допустить деструктивных действий Анкары.

«Это даст понять Эрдогану, что если он не изменит свою позицию, то Турция будет страдать. Турция — зависимая страна в плане торговли, энергоносителей, сбыта своей продукции и туризма, куда им свои помидоры девать?» — категоричен специалист.

Он добавил, что если раньше европейские страны пытались договориться с Эрдоганом дипломатическим путем и говорили, что так не принято себя вести в межгосударственных отношениях, то теперь Евросоюз будет использовать другие методы.