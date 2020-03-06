Сто человек из 197 пассажиров рейса из Сеула, прибывшего в четверг в Алматы, изолировали в медучреждении мегаполиса в целях предупреждения распространения коронавируса Covid-19. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Минздрава Казахстана

Жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

По информации Минздрава, остальные 97 пассажиров этого рейса — транзитники, в том числе 23 гражданина Киргизии, 37 — Узбекистана, 16 — России, 18 — Украины, двое — Южной Кореи и один гражданин Таджикистана.

Бишкек предоставил автобус для своих граждан и под сопровождением сотрудников полиции автобус с 21 гражданами Киргизии направился на родину.

В соответствии с постановлением главного санврача Казахстана, все лица, прибывшие из стран неблагополучных по коронавирусу Covid-19 по категории 1а (КНР, Южная Корея, Иран) подлежат обязательному непрерывному карантину на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными исполнительными органами.