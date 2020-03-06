«Всего в медучреждение доставлено и размещено 100 человек, в том числе четверо детей. Всем изолированным лицам проводится медицинское наблюдение в полном объеме», — говорится в материале.
По информации Минздрава, остальные 97 пассажиров этого рейса — транзитники, в том числе 23 гражданина Киргизии, 37 — Узбекистана, 16 — России, 18 — Украины, двое — Южной Кореи и один гражданин Таджикистана.
Бишкек предоставил автобус для своих граждан и под сопровождением сотрудников полиции автобус с 21 гражданами Киргизии направился на родину.
В соответствии с постановлением главного санврача Казахстана, все лица, прибывшие из стран неблагополучных по коронавирусу Covid-19 по категории 1а (КНР, Южная Корея, Иран) подлежат обязательному непрерывному карантину на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными исполнительными органами.