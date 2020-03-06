Заявления глава МИД Белоруссии Владимира Макея о том, что он ставит под сомнение процесс создания Союзного государства с Россией, — это отголоски тех процессов, которые происходят в отношениях между странами в последние месяцы. Об этом рассказал специалист по вопросам Белоруссии Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Политолог Болкунец: Белоруссия может стать враждебным России государством, если Лукашенко сохранит свой пост еще на 5 лет © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Мне кажется, Макей озвучил то, о чем в Минске уже последние несколько лет говорят, о том, что Белоруссия вообще планирует покинуть Союзное государство. Этот вопрос уже стоит ребром, это уже звучит в дискурсе многих провластных белорусских экспертов», — считает политолог.

В данном случае, подчеркнул эксперт, белорусская сторона в лице Макея просто сообщила, что она и дальше будет саботировать интеграционные процессы., поскольку дипломат еще сказал, что рабочая группа больше не собирается.

Президенту Александру Лукашенко следовало бы вынести на референдум вопрос, планирует ли Белоруссия дальше оставаться в Союзном государстве и развивать отношения с Россией, или же ей стоит уйти в свободное плавание, заключил Болкунец.

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