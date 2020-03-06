Ранее Макей сказал, что Минск не видит смысла работать над дорожными интеграционными картами, пока не решены вопросы по нефти.
«Мне кажется, Макей озвучил то, о чем в Минске уже последние несколько лет говорят, о том, что Белоруссия вообще планирует покинуть Союзное государство. Этот вопрос уже стоит ребром, это уже звучит в дискурсе многих провластных белорусских экспертов», — считает политолог.
В данном случае, подчеркнул эксперт, белорусская сторона в лице Макея просто сообщила, что она и дальше будет саботировать интеграционные процессы., поскольку дипломат еще сказал, что рабочая группа больше не собирается.
Президенту Александру Лукашенко следовало бы вынести на референдум вопрос, планирует ли Белоруссия дальше оставаться в Союзном государстве и развивать отношения с Россией, или же ей стоит уйти в свободное плавание, заключил Болкунец.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.