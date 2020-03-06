Сотрудник Службы безопасности Украины Олег Сугерей раскрыл подробности убийства командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, в интервью журналисту Юрию Бутусову, опубликованному 5 марта на YouTube

В Донбассе вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви © РИА Новости, Ирина Геращенко | Перейти в фотобанк Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.

«Но он любил женщин и ему их привозили», — рассказал он.

Таким путем в окружение Гиви проникла девушка-агент, некая известная блондинка.

По словам Сурегея, который осуществлял прикрытие, девушке удалось заложить взрывчатку, которая сработала, когда Гиви пришел утром на работу. Операция по ликвидации донецкого командира планировалась СБУ два года.

Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Изначальная версия гласила, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», однако впоследствии было установлено, что в кабинете сработала заранее заложенная бомба.

В феврале 2018 года занимавший тогда пост главы ДНР Александр Захарченко заявил, что убийство Толстых связано с убийством Моторолы в 2016 году. При этом он утверждал, что все причастные к этим преступлениям лица были установлены, а некоторые — задержаны. Сам Захарченко был убит в результате теракта в августе того же года.