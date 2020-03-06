Жительницу украинского Краматорска госпитализировали после возвращения из Таиланда и проверяют на коронавирус. Об этом сообщили в Facebook-группе пресс-службы Донецкой областной госадминистрации

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