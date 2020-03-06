«Жительница Краматорска, которая вернулась из Таиланда, была госпитализированы с симптомами ОРВИ. В соответствии с протоколом и алгоритмом действий, врачи приняли все необходимые меры, изолировали больного и взяли биологический материал, который был направлен в 06.40 в "Центр общественного здоровья МЗ Украины" в городе Киев. По состоянию на 18.00 диагноз коронавирус у госпитализированной жительницы Краматорска не подтвержден», — говорится в посте.
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии.