«Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. <…> Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно. Этот тезис потерялась в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины», — написал он.
Накануне в эфире телеканала «1+1» Шмыгаль сказал, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. На полуострове живут украинцы, поэтому страна не перекроет воду для своих граждан, отмечал он.