«Укрзализныця» предоставляет непрофильные услуги прибыльным компаниям через коррупционные сделки. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель консалтинговой фирмы William Invest Виктор Медведь

Подорожание билетов на поезда. «Укрзализныця» разваливается, берите автобус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Например, кабеля и другие коммуникации проходят через земли «УЗ». Сколько на этом зарабатывает железная дорога — никто не знает. Она производит также электричество и поставляет его другим компаниям, но сколько она зарабатывает на этом — тоже непонятно. Предприятие оказывает услуги и логистическим компаниям. Следовательно, если все операторы, с которыми сотрудничают железнодорожники, прибыльные, то «железка» никак не может быть неприбыльной», — объяснил экономист.

Любая прозрачность — это сотни миллионов и миллиардов потерь коррупционеров, добавил Медведь.