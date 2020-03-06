По его словам, УЗ официально остается при этом убыточным предприятием, однако руководство компании не собирается что-то менять.
«Например, кабеля и другие коммуникации проходят через земли «УЗ». Сколько на этом зарабатывает железная дорога — никто не знает. Она производит также электричество и поставляет его другим компаниям, но сколько она зарабатывает на этом — тоже непонятно. Предприятие оказывает услуги и логистическим компаниям. Следовательно, если все операторы, с которыми сотрудничают железнодорожники, прибыльные, то «железка» никак не может быть неприбыльной», — объяснил экономист.
Любая прозрачность — это сотни миллионов и миллиардов потерь коррупционеров, добавил Медведь.