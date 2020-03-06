Наиболее националистическими и агрессивными регионами Казахстана принято считать западные области страны: Мангыстауская, Атырауская и Западно-Казахстанская. Об этом рассказал специалист по правому экстремизму Владислав Мальцев в интервью изданию Украина.ру

Борьба жузов и растущая радикальная исламизация страны. Тайная война в степях и городах Казахстана © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

По его мнению, именно этот регион является самым настоящим оплотом национализма именно в той форме, в которой обычно вкладывают в это понятие.

«Даже казахи остальных регионов считают местных дикими, агрессивными, очень опасными. Там действительно приезжих могут побить на улицах за русскую речь», — подчеркнул Мальцев.

Журналист добавил, что подобные настроения являются следствием устройства казахского этноса, изначально делившегося на три жуза (племенных объединения) — Старший, Средний и Младший, из которых именно Младшему жузу предназначалась роль наиболее воинственного объединения.

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