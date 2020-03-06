Эксперт, в частности, напомнил, как в 1989 году в городе Жанаозен толпа националистов не только устроила погромы этнических чеченцев и ингушей, но и не побоялась атаковать вооруженных стражей порядка, прибывших подавить эти беспорядки.
По его мнению, именно этот регион является самым настоящим оплотом национализма именно в той форме, в которой обычно вкладывают в это понятие.
«Даже казахи остальных регионов считают местных дикими, агрессивными, очень опасными. Там действительно приезжих могут побить на улицах за русскую речь», — подчеркнул Мальцев.
Журналист добавил, что подобные настроения являются следствием устройства казахского этноса, изначально делившегося на три жуза (племенных объединения) — Старший, Средний и Младший, из которых именно Младшему жузу предназначалась роль наиболее воинственного объединения.
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