«И именно Ермак будет определять внешнюю политику. Сейчас фактически он и выполняет функцию МИДа, а новый министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет просто повторять фразы о евроатлантическом курсе», — пояснил эксперт.
Что касается назначения Алексея Резникова на должность главы министерства реинтеграции Донбасса, то его успех будет зависеть от того, какие именно задачи поставит перед ведомством руководство страны, считает Якубин.
Вопрос о временно перемещенных лицах и вопрос о социальных выплатах для жителей Донбасса — это те маркеры, которые покажут, хорошо ли работает ведомство, указал политолог.
Во всяком случае специалист считает логичным разделение министерства по делам ветеранов, «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц на министерство ветеранов и министерство по реинтеграции Донбасса.
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