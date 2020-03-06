Отставка Вадима Пристайко с поста главы МИД Украины произошла потому, что он не нравился главе Офиса президента Андрею Ермаку, который фактически занимается внешней политикой страны. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин 4 марта в комментарии «Московскому комсомольцу»

Ермак все равно контактирует с Москвой через Медведчука. Зеленский растрачивает авансы — эксперт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что касается назначения Алексея Резникова на должность главы министерства реинтеграции Донбасса, то его успех будет зависеть от того, какие именно задачи поставит перед ведомством руководство страны, считает Якубин.

Вопрос о временно перемещенных лицах и вопрос о социальных выплатах для жителей Донбасса — это те маркеры, которые покажут, хорошо ли работает ведомство, указал политолог.

Во всяком случае специалист считает логичным разделение министерства по делам ветеранов, «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц на министерство ветеранов и министерство по реинтеграции Донбасса.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру