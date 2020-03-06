«Во вторых, у нас другая идентичность, не «москальская». Для нас Украина это тоже своя страна. Мы не можем быть равнодушны к тому, что происходит на древнерусской земле», — пояснил эксперт.
Кроме того, указал Неменский, нельзя считать, будто бы русскоязычные украинцы являются пророссийскими: чтобы изменить ситуацию, России нужно очень постараться, но пока она для этого мало что сделала.
При этом, по его мнению, украинским гражданам вряд ли удастся отстоять свое право на свободное использование русского языка, поскольку сегодняшнее украинское государство построено на крайне правых основаниях.
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