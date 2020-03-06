России не удастся забыть об Украине в силу того, что ее напрямую касаются вопросы о том, как именно украинские власти управляют своей страной и разрушают свою страну. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Раньше Союзное государство могло стать реальностью, а сейчас это утопия – политолог Неменский © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кроме того, указал Неменский, нельзя считать, будто бы русскоязычные украинцы являются пророссийскими: чтобы изменить ситуацию, России нужно очень постараться, но пока она для этого мало что сделала.

При этом, по его мнению, украинским гражданам вряд ли удастся отстоять свое право на свободное использование русского языка, поскольку сегодняшнее украинское государство построено на крайне правых основаниях.

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