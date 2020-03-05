Вечером 5 марта Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть отставку главы Офиса генпрокурора Руслана Рябошапки

Перед тем, как выступить перед нардепами, в сессионном зале Рябошапка вел активную переписку, которую удалось сфотографировать журналистам «Страны».

Генпрокурор переписывался с девушкой по имени Ксана и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

Общаясь с «Ксаной» Рябошапка написал: «Вова дал команду меня увольнять».

Собеседница ответила ему: «Тогда жги в Парламенте. Силы тебе».

После этого Рябошапка обратился с речью к народным избранникам, в которой перечислил свои заслуги и пообещал уйти, чтобы вернуться.

Затем он покинул сессионный зал.