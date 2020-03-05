Перед тем, как выступить перед нардепами, в сессионном зале Рябошапка вел активную переписку, которую удалось сфотографировать журналистам «Страны».
Генпрокурор переписывался с девушкой по имени Ксана и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.
Общаясь с «Ксаной» Рябошапка написал: «Вова дал команду меня увольнять».
Собеседница ответила ему: «Тогда жги в Парламенте. Силы тебе».
После этого Рябошапка обратился с речью к народным избранникам, в которой перечислил свои заслуги и пообещал уйти, чтобы вернуться.
Затем он покинул сессионный зал.