Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования популярности украинских женщин-политиков, сообщает 5 марта Интерфакс-Украина

«Трудно обвинить в сексизме»: новый украинский премьер забыл представить женщину-министра © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк Юлию Тимошенко. Такого мнения придерживаются 97% респондентов.

Народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталью Королевскую с легкостью узнают 76% опрошенных.

Замыкает тройку лидеров сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, ее знают 66% украинцев.

«В региональном разрезе лучшие показатели доверия у Тимошенко в Центре (31%), Королевской — на Востоке (30%) и на Юге (28%), И. Геращенко — на Западе (30%)», — сообщают авторы исследования.

Эти же женщины, по мнению респондентов, имеют самые большие шансы в политике.

При этом, согласно данным Программы развития ООН, более 85% украинцев относятся к женщинам предвзято.