Самым узнаваемым женским политиком участники опроса признали лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко. Такого мнения придерживаются 97% респондентов.
Народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталью Королевскую с легкостью узнают 76% опрошенных.
Замыкает тройку лидеров сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, ее знают 66% украинцев.
«В региональном разрезе лучшие показатели доверия у Тимошенко в Центре (31%), Королевской — на Востоке (30%) и на Юге (28%), И. Геращенко — на Западе (30%)», — сообщают авторы исследования.
Эти же женщины, по мнению респондентов, имеют самые большие шансы в политике.
При этом, согласно данным Программы развития ООН, более 85% украинцев относятся к женщинам предвзято.