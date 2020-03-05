Мехеда утверждает, что на страже Украины стоят могущественные силы, а огромный внутренний потенциал украинцев поможет им справиться с любыми проблемами.
Одним из действенных способов борьбы с коронавирусом эзотерик назвал медитацию.Тем же, кто не склонен к практике духовных упражнений, Мехеда посоветовал мыслить позитивно.
«Мысль человека способна генерировать события. Если мы скажем твердо: "Вирус слабее меня, он даже не подойдет ко мне" — то так и произойдет в реальности. А вот если мы будем бояться — то можем и реализовать собственных страх — заболеть самыми разными болезнями», — утверждает он.
По состоянию на 5 марта, Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек. Областные власти ввели карантин во всех детских садах, школах и высших учебных заведениях.