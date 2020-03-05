Украинцам не угрожает повальная эпидемия коронаивруса, если они не будут поддаваться панике и сохранят позитивное мышление. Об этом заявил маг ведической традиции, руководитель международной философской Школы «Древнее Тайное Знание» Игорь Мехеда, передает 5 марта РБК-Украина

Гончаренко назвал часть тела Зеленского, на которой у президента вырос «коронавирус» © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Одним из действенных способов борьбы с коронавирусом эзотерик назвал медитацию.Тем же, кто не склонен к практике духовных упражнений, Мехеда посоветовал мыслить позитивно.

«Мысль человека способна генерировать события. Если мы скажем твердо: "Вирус слабее меня, он даже не подойдет ко мне" — то так и произойдет в реальности. А вот если мы будем бояться — то можем и реализовать собственных страх — заболеть самыми разными болезнями», — утверждает он.

По состоянию на 5 марта, Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек. Областные власти ввели карантин во всех детских садах, школах и высших учебных заведениях.